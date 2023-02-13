15-летний тамбовчанин выслушал приговор за убийство

В суде вынесли приговор 15-летнему подростку, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

16 августа прошлого года в доме по улице Районной города Тамбова обнаружили тело 42-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти. А следствии и в суде установили, что вечером 15 августа подросток на автобусной остановке познакомился с мужчиной, распивавшим там спиртное, который предложил ему продолжить употребление алкоголя у него дома. В жилище между ними произошел конфликт, во время которого подросток взял из шкафа молоток и нанес мужчине множественные удары по голове, после чего закрыл дверь на навесной замок и скрылся. Утром тело погибшего обнаружила женщина, у которой он арендовал дом.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.