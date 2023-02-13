Под Тамбовом пройдут соревнования по ловле на мормышку со льда

Победителей ждут награды

25 февраля на Челнавском водохранилище в Тамбовском районе пройдет региональный кубок по ловле на мормышку со льда. Организатором соревнований является Федерация рыболовного спорта Тамбовской области.

Принять участие в состязаниях могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, сбор участников стартует с 7.00. Кубок пройдет в два тура по 2,5 часа каждый. Победители будут награждены кубками, медалями и дипломами.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Фото администрации Тамбовского района