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НовостиОбщество13 февраля 2023 6:41

Под Тамбовом пройдут соревнования по ловле на мормышку со льда

Участвовать могут все желающие
Марина МАКОВЛЕВА
Победителей ждут награды

Победителей ждут награды

25 февраля на Челнавском водохранилище в Тамбовском районе пройдет региональный кубок по ловле на мормышку со льда. Организатором соревнований является Федерация рыболовного спорта Тамбовской области.

Принять участие в состязаниях могут все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, сбор участников стартует с 7.00. Кубок пройдет в два тура по 2,5 часа каждый. Победители будут награждены кубками, медалями и дипломами.

Более подробную информацию можно получить здесь.

Фото администрации Тамбовского района