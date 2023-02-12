Жителей Тамбовской области предупреждают о сильном снеге и метеле

В ближайшие часы в Тамбовской области ожидается сильный снег и метель. Порывы ветра местами будут достигать 15-17 м/с. Такая погода сохранится в течение всего воскресенья, 12 февраля. Об этом сообщили спасатели со ссылкой на местный филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности:

- машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

- управляя машиной, значительно снизьте скорость и увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств;

- избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В случае ЧС звоните по номерам вызова экстренных служб: «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для городских телефонов).