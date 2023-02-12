В Тамбовской области переработали 152 кубометра новогодних елок. Об этом сообщили в администрации региона. В этом году Тамбовщина снова участвовала в экологической акции «Елки, палки и щепа». Ее организовали по инициативе общероссийского движения «ЭКА» при участии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ТСК».

В январе в рамках акции с контейнерных площадок Тамбова собрали 152 кубометра новогодних деревьев. Их горожане оставляли у мусорных контейнеров. Елки переработали в щепу, которую отправили на тамбовский ипподром. Там она используется в качестве подстилки для животных.

В прошлом году за аналогичный период регоператор собрал 76 кубических метров елей и сосен, из которых после измельчения получилось 12 кубометров щепы.