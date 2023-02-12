4,5 тысячи тамбовчан поучаствовали в «Лыжне России – 2023»

«Лыжня России – 2023» прошла 11 февраля на лыжном стадионе в тамбовском парке «Дружба». Как сообщила областная администрация, в соревнованиях приняли участие 4,5 тысячи человек.

Всероссийская массовая лыжная гонка прошла одновременно во всех регионах страны. В этом году к участию в традиционной лыжной гонке присоединилось более 77 субъектов России. В Тамбовской области лыжня прошла в девятнадцатый раз. Медали и дипломы разыграли на дистанциях 1,5 км, 3 км и 5 км. Кроме того, были предусмотрены категории и для самых юных участников соревнований: мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе.

Помимо соревнований для любителей лыж подготовили культурно-развлекательную программу: выступали творческие коллективы, проводили конкурсы и зимние забавы. Так, были организованы семейные забеги с санками, соревнования по борьбе за-вороток и метанию валенка.