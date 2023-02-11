Первый матч 2023 года тамбовский «Спартак» проиграл липецкому «Металлургу»

13 февраля спартаковцы начнут подготовку к весенней части сезона в рамках второго тренировочного сбора. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

В футбольном манеже «Тамбов» местный одноименный клуб принимал липецкий «Металлург». Черноземное дерби, пусть и в неофициальном статусе, стало первой проверкой сил для обоих клубов в 2023 году. После нулевого первого тайма команды провели сразу три результативные атаки во втором. На два гола «сталеваров» тамбовчане ответили точным ударом Александра Малина – на 74-й минуте (1:2). Итоговый счет - 2:1 в пользу «Металлурга».

Сегодня и завтра спартаковцы отдыхают, а уже 13 февраля начнут подготовку к весенней части сезона в рамках второго тренировочного сбора.