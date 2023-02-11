Больницы Тамбовской области получили 68 миллионов рублей по родовым сертификатам

В Тамбовской области за прошлый год на основании талонов родового сертификата медицинским организациям перечислили больше 68 миллионов рублей.

Средства направили на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей. В нашем регионе эти деньги перечислили за медицинские услуги, оказанные за рождение 6403 детей, 3299 из которых мальчики, 3104 – девочки.

- Электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности, - напоминает пресс-служба ОСФР по Тамбовской области.