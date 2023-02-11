В Тамбове почтили память первого мэра Валерия Коваля

11 февраля исполнилось 25 лет с момента смерти первого мэра Тамбова Валерия Коваля. Горожане до сих пор вспоминают его как одного из лучших руководителей областного центра. По традиции в этот день на Воздвиженском кладбище у могилы Валерия Николаевича прошли поминальный молебен и гражданская панихида.

При Валерии Ковале в городе появились Парк Победы и городская детская поликлиника, которая сегодня носит его имя, началось освоение территорий под новые микрорайоны, активно проводилось благоустройство, в том числе набережной канала реки Цны. При нем в администрации города появились отдел по защите прав потребителей, отдел социальной защиты населения.

- Решением городской Думы в 1998 году Валерию Николаевичу Ковалю присвоено звание «Почетный гражданин города Тамбова», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.