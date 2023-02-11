Хоккейный клуб «Тамбов» продлил худшую серию сезона до пяти поражений

13 февраля «Тамбов» сыграет дома с «Химиком» из Воскресенска. Начало встречи в 18:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» встречался в Пензе с местным «Дизелем». Уже на 73-й секунде хозяева повели в счете – отличился Даниил Лапин. Окончательно гости расписались в собственном бессилии к исходу первого периода, когда «Дизель» сделал 3:0. И хотя после второго безголевого игрового отрезка «волки» встрепенулись в третьем, победили все же хозяева - 4:2. У тамбовчан по голу провели Денис Ляпустин (48-я, 1:3) и Данила Попов (58-я, 2:3).

Таким образом, подопечные Алексея Ваулина вслед за рекордной победной серией из шести матчей уступили в пятой встрече кряду. Это их худший отрезок в этом розыгрыше. С 28 января по 9 февраля капитулировали перед «Ижсталью» (4:5), «Нефтяником» (3:5), «Торосом» (1:2), «Молотом» (1:3) и «Дизелем» (2:4). До этого худшей была серия из трех поражений с 10 по 21 декабря – тогда тамбовчане поочередно проиграли «Ростову» (1:2), АКМ (5:6) и «Звезде» (2:4).

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» занимает девятое место с 59 очками. В ТОП-3 входят – ханты-мансийская «Югра» (74 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 68). Теперь 13 февраля «Тамбов» сыграет дома с «Химиком» из Воскресенска. Начало встречи в 18:30.