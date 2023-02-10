В Уварово подтопление угрожает жителям улицы Депутатской

Жители улицы Депутатской в Уварово пожаловались в администрацию города, что вода приближается к некоторым земельным участкам.

Специалисты обследовали водопропускной канал, лотки, трубы и коммунальные сети, удостоверившись, что причина подтопления носит природный характер. В канале намерзло два слоя льда, вода, поступающая из родников с улицы Новгородней сталкивается с этой преградой и не может продвигаться дальше. Если не принять меры, весной вода может подтопить домовладения.

Как сообщают в администрации Уварово, глава города Владислав Денисов поручил городским службам прочистить участки труб, где произошло намерзание, чтобы максимально обеспечить пропускную способность лотков и не допустить подтопления домовладений. Мероприятия по расчистке водопропускных труб начнутся в ближайшее время. В городе также разработаны меры по ликвидации последствий паводка и эвакуационные мероприятия.

В январе городе уже возникала подобная ситуация на улице Южной. Тогда проблем удалось избежать.