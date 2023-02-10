В Тамбове на Рылеева установят четыре новых светофора

Рылеева - одна из самых оживленных улиц города

Тамбовская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение установить на улице Рылеева 4 пешеходных светофора. Они появятся в районе домов № 64, № 69, № 82 и № 75 к. 1. Схема светофорного регулирования уже разработана и находится на согласовании в ГИБДД.

Планируется запретить остановку для грузовых автомобилей по улице Магистральной, на участке от дома № 19 до пересечения с Мичуринской. Это сделает улицу безопаснее и облегчит уборку дороги, особенно зимой.

Чтобы дорогу по улице Мичуринской также было проще убирать, будет введен запрет на стоянку машин на участке от Пензенской до Базарной. По информации администрации города Тамбова, здесь планируется установить знаки, которые будут действовать в определенные - четные или нечетные - дни месяца.

Фото администрации города Тамбова