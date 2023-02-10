В Тамбовской области орудовала банда наркоторговцев

Полицейские изъяли 7 кг синтетических наркотиков Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области расследуется уголовное дело о банде наркоторговцев. Полицейские установили, что на протяжении 7 месяцев злоумышленники распространяли запрещенные вещества через нелегальный онлайн-магазин.

Участники криминальной схемы под руководством неизвестных кураторов из сети доставляли в Тамбовскую область крупные партии синтетических наркотиков. Затем вещества фасовали и продавали через интернет. Подозреваемые не были знакомы друг с другом и общались только текстовыми сообщениями.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Оно соединено в одно производство с 92 уголовными делами, которые были возбуждены ранее по фактам незаконного оборота наркотиков.

Полицейские провели десятки обысков по местам жительства подозреваемых и в местах хранения запрещенных веществ. Изъяты телефоны, электронные весы, упаковочный материал, банковские и сим-карты, а также 7 кг синтетических наркотиков.

- В отношении 16 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под домашним арестом, одна фигурантка – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими ведется работа по установлению личностей всех участников преступного сообщества, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.