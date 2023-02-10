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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:30

Суд обязал детский сад в Ржаксинском районе купить учебники для детей-инвалидов

Прокуратура выявила, что в «Чебурашке» отсутствует специализированная литература
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ржаксинского района проверила исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних и выявила нарушения в деятельности детского сада.

Установлено, что в Детском саду № 1 «Чебурашка» отсутствуют специальные учебники, пособия и дидактические материалы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя обязать учреждение купить специализированную литературу.

По информации прокуратуры Ржаксинского района, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.