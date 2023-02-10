В Строителе любитель больших скоростей едва не лишился машины

Исполнительное производство о взыскании 27 штрафов ГИБДД находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Тамбову и Тамбовскому району. Житель села Сурава неоднократно превышал скорость на дорогах Тамбовской и Воронежской областей на 40, 60 и даже 80 км/ч, что зафиксировали специальные технические средства. Однако платить штрафы мужчина не спешил.

Сотрудник автоинспекции, остановивший должника, обнаружил, что перед ним злостный неплательщик и связался с судебными приставами, которые оперативно прибыли на пост ГИБДД в поселке Строитель.

Судебный пристав наложил арест на иномарку должника. Это вынудило мужчину отправиться в банк и оплатить задолженность в полном объеме, а также 10 000 рублей исполнительского сбора.

- После того, как водитель Porsche Macan предоставил документы, подтверждающие факт оплаты, арест с движимого имущества, принадлежащего на праве собственности его матери, сразу же был снят, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.