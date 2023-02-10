В Тамбове начали разрабатывать дизайн клумб

В Тамбове стартовала подготовка к тёплому сезону. В частности, сейчас сотрудники отдела дизайна придумывают рисунки для цветников, выбирают культуры, которые будут высажены, переносят свои задумки на чертежи и рассчитывают нужное количество цветов.

- Одним эскизом на цветник, как правило, не обходится, - объясняют в Дирекции благоустройства и озеленения. - Приходится придумывать два-три варианта. Только в скверах Тамбова у нас порядка 115 цветников, а по городу их еще больше. Их общая площадь превышает 32 тысячи кв. м. Не стоит забывать и про малые архитектурные формы. Их в городе 17. Это хорошо знакомые тамбовчанам «Ежи», «Платье невесты», «Стрекоза» на Набережной, «Вазы» в районе ж/д вокзала и др. Также для украшения города мы готовим множество мобильных конструкций с цветами. Только одних балконных ящиков в прошлом году было создано больше 600.

Появятся на улицах тюльпаны, луковиц которых осенью в цветники высадили больше 190 тысяч штук. Некоторые сорта заказали впервые. Общая площадь этих клумб из этих растений в прошлом году составила порядка 5 тысяч кв. м.

При оформлении цветников кроме привычных однолетних цветов - петунии, колеуса, бегонии, бархатцев, используют многолетники, злаковые культуры, хвойники. В арсенале озеленителей также декоративные кустарники: барбарис, бирючина желтолистная, пузыреплодник, спиреи различных видов, а в прошлом году в цветники были высажены несколько сортов метельчатой гортензии. Кстати, в 2022-м во многих цветниках города произошла частичная замена однолетников на многолетние растения. В этом году специалисты Дирекции продолжат эту работу.