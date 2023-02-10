Легендарные композиции в честь 150-летней годовщины композитора Сергея Рахманинова выпущены в цифровом виде

Ивановка стала настоящей творческой лабораторией для композитора, через нее так или иначе прошли почти все его произведения. Одни сочинялись в имении мэтра, другие готовились к печати, а третьи целиком создавались именно в Ивановке. В специальном плейлисте особое место занимают легендарные композиции «Ночь печальна», «Соната для фортепиано № 1 в Ре-минор» и «Сирень».

Сергей Рахманинов — легендарный русский композитор, его музыка покорила весь мир. Великий мэтр долгое время жил и работал в собственной усадьбе в деревне Ивановка, под Тамбовом. Сегодня там, где были написаны многие знаковые произведения классической музыки, находится Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Музейный комплекс композитора стал одним из самых посещаемых культурных центров России. В регионе регулярно проходят мероприятия, посвященные великому мэтру. Одно из них – традиционный Рахманиновский фестиваль. В этом году мы принимаем участие в обширной праздничной программе, которую готовят для жителей и гостей Тамбовской области».

Александр Плетнев, музыкальный шеф-редактор Звука:

«Ивановка — настоящее место силы в биографии Сергея Рахманинова. Композитор самостоятельно выкупил эту усадьбу у своего тестя и вложил в нее много сил. Она вдохновляла музыканта на создание многих известных работ. В этом году исполняется ровно 150 лет с того дня, как в наш мир пришел непревзойденный Сергей Рахманинов. В честь этого события мы рады представить особый плейлист с главными работами композитора».