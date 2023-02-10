В Тамбове под колеса машины попала 77-летняя женщина

Переход был в зоне видимости Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 9 февраля в 18 часов 29 минут в районе дома № 191Б по улице Карла Маркса города Тамбова. 20-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», сбил 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.