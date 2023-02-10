Тамбовчанка не пропустила машину и спровоцировала аварию

В аварии пострадали двое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 9 февраля в 20 часов 11 минут в районе дома №38-г по улице Советской города Тамбова. 27-летняя женщина за рулем ВАЗ 211440 поворачивала налево а зеленый сигнал светофора и не предоставила преимущество в движении Hyunday Gretta, которым управлял 44-летний водитель. После этого отечественное авто врезалось в стоящий у края дороги Hyunday Solaris.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля ВАЗ 211440 на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Позже за медицинской помощью самостоятельно обратился водитель Hyunday Gretta.