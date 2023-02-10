Житель Уваровского района представился полицейским, а после напал на мужчину

48-летний житель Уварово обратился в полицию, рассказав о нападении. Неизвестный мужчина пришел к нему и представился сотрудником правоохранительных органов. А потом, угрожая расправой, потребовал отдать ему крупную сумму денег. Злоумышленник попытался связать хозяина, но его спугнула подъехавшая к дому машина.

Мужчина скрылся с места преступления, но сотрудники полиции по полученной оперативной информации быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 54-летний житель Уваровского района.

Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и пояснил, что ему были очень нужны деньги.

По сведениям УМВД по Тамбовской области, в настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое. Максимальное наказание по этой статье до 10 лет тюрьмы. Подозреваемый находятся в изоляторе временного содержания.