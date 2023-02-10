На жителя Мичуринска средь бела дня напал грабитель

В дежурную часть полиции Мичуринска поступило сообщение от 50-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что днем зашел в местный супермаркет на улице Интернациональной, достал 2 тысячи рублей и собирался положить их себе на карту. В этот момент незнакомец подкрался к мужчине, выхватил у него деньги и убежал.

Сотрудники полиции изъяли запись с камер видеонаблюдения магазина. Они позволили составить ориентировку на грабителя. По горячим следам был задержан мужчина, подходящий под описания. 48-летний житель районного центра сознался в грабеже, задержанного опознал потерпевший.

- Было установлено, что мужчина потратил похищенное на себя, ему придется возместить причиненный материальный ущерб в сумме 2000 рублей потерпевшему. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже был судим за кражи и наркотики, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.