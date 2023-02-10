В Тамбове задержали «курьера», участвовавшего в обмане пенсионерки

76-летняя тамбовчанка обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили деньги. Как выяснилось, пожилой женщине позвонила якобы ее дочь. Она рассказала, что попала в ДТП и ей срочно нужны средства. Сумму требовалось передать через курьера.

Пенсионерка так и поступила. Только после передачи денег она связалась со своей дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и выяснили путь передвижения злоумышленника. Тот передвигался по городу на такси, был одет в черную одежду, а лицо прикрывал капюшоном.

Однако установить личность курьера все же удалось. Им оказался 34-летний местный житель. Заработать таким образом подозреваемый решил благодаря объявлению в интернете. Мужчине пообещали высокий доход и объяснили его обязанности. Задержанного не смутило, что ему предстоит обманывать пожилых людей.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, в настоящее время оперативники проверяют информацию о причастности мужчины к совершению других подобных фактов на территории Тамбовской области. Устанавливаются все звенья цепи мошенничеств. Возбуждено уголовное дело.