В Кирсанове изъяли более 70 тысяч пачек контрафактных сигарет

В Кирсанове сотрудники подразделения экономической безопасности получили информацию о незаконной реализации табачных изделий. Полицейские обнаружили в гараже микрорайона № 1 сигареты с признаками контрафакта.

60-летний предприниматель и его 41-летний сын из села Тоновка признались, что планировали продать сигареты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве. Виновным может грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо арест на срок до 6 месяцев.

- Изъятые табачные изделия в объеме 71 тысяча 496 пачек сигарет направлены на криминалистическую экспертизу. Как правило, подобная продукция изготавливается с нарушением технологии и имеет низкое качество, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.