Тамбовчанин хранил дома незарегистрированное ружье

Сотрудники уголовного розыска обнаружили дома у 59-летнего жителя села Малый Ломовис незарегистрированное оружие.

Охотничье ружье ИЖ 16 калибра изъято. Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от шести месяцев до одного года.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, всего за первый месяц 2023 года возбуждено 26 уголовных дел по незаконному обороту оружия. Изъято 6 единиц огнестрела, 141 грамм взрывчатых веществ и 2 взрывных устройства.