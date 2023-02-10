На набережной Тамбова проложили почти полкилометра нового коллектора

На набережной Тамбова проложили 470 метров нового коллектора. Об этом сообщили в ТЭК и ЖКХ региона. На двух участках ведутся подготовительные работы - от улицы Сергеева-Ценского до улицы Августа Бебеля и от улицы 60 лет Октября до улицы Тельмана.

Кроме того, подрядчик выставил ограждения ещё на одном участке коллектора - в районе Рассказовского шоссе.

- Трубопровод пойдёт в сторону ТРЦ «РИО», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Здесь будет перекрыто транспортное движение, выставлены дорожные знаки и нанесена разметка.