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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:30

На набережной Тамбова проложили почти полкилометра нового коллектора

Еще на двух участках ведутся подготовительные работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На набережной Тамбова проложили 470 метров нового коллектора. Об этом сообщили в ТЭК и ЖКХ региона. На двух участках ведутся подготовительные работы - от улицы Сергеева-Ценского до улицы Августа Бебеля и от улицы 60 лет Октября до улицы Тельмана.

Кроме того, подрядчик выставил ограждения ещё на одном участке коллектора - в районе Рассказовского шоссе.

- Трубопровод пойдёт в сторону ТРЦ «РИО», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Здесь будет перекрыто транспортное движение, выставлены дорожные знаки и нанесена разметка.