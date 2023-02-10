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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:11

В Котовске выявлены случаи продажи алкоголя подросткам

Продавцам могут грозить штрафы
Марина МАКОВЛЕВА

В Котовске пресечено 2 факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавцам может грозить штраф до 50 тысяч рублей, штраф для должностного лица составляет до 200 тысяч рублей, магазин же может заплатить до 500 тысяч рублей.

Также выявлен факт повторной продажи спиртного подростку. Продавец одного из сетевых магазинов, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности, не удостоверившись в возрасте покупателя, продала ему алкоголь.

По информации УМВД по Тамбовской области, наказанием за это может стать штраф до 80 тысяч рублей либо до года исправительных работ.