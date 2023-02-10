Жалобой жительницы Никифоровского района заинтересовался Следственный комитет

После того, как в сети появилось видеообращение жительницы Никифоровского района, руководитель СУ СК России по Тамбовской области инициировал проведение процессуальной проверки.

Женщина из поселка Дмитриевка попросила разобраться в проблемной ситуации. Знакомый предложил ей помощь с трудоустройством. Для этого ей нужно было зарегистрировать юридическое лицо, чтобы сдавать в аренду земельные участки и здания.

Но некоторое время спустя женщина поняла, что организация не осуществляет свою основную деятельность, а занимается мошенничеством. Она обратилась в полицию. После этого в ее адрес стали поступать угрозы, в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Руководитель следственного управления поручил исполняющему обязанности руководителя Мичуринского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тамбовской области организовать процессуальную проверку и изъять материалы проверки по факту мошенничества из органов внутренних дел.

Как сообщают в региональном СУ СК РФ, председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах, указанных в обращении, и ходе проверочных мероприятий.