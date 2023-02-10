В Тамбове презентовали книгу о Саровской пустыни

В областной библиотеке имени А.С.Пушкина состоялась презентация книги «Саровская пустынь. Два века истории и культуры» тамбовского искусствоведа Марины Климковой.

Книга была издана в рамках издательского проекта «Тамбовская губерния на дореволюционных открытках». Иллюстрациями летописи стали дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Понетаевки, Тамбова, собранные из частных коллекций.

Автор проделала серьёзную исследовательскую работу, направленную на сохранение культурного наследия Тамбовщины.

- Например, в архивах удалось найти местоположение монастырского подворья, где в 1793 году останавливался Серафим Саровский. Оно располагается по адресу улица Советская, 83. С 1993 года здание имеет статус объекта культурного наследия, но его история до сих пор оставалась неизвестной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.