Тамбовчанин пожаловался в прокуратуру на разбитую ул. Волжскую

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем состоянии дорожного полотна по ул. Волжской. Выяснилось, что состояние этой автомобильной дороги не соответствует требованиям государственных стандартов.

На покрытии обнаружили многочисленные просадки и выбоины, что создает реальную угрозу безопасности участников дорожного движения, их жизни, здоровью и имуществу.

- В этой связи прокуратура района направила иск в суд о признании бездействия администрации города незаконным и понуждении привести дорогу в надлежащее состояние, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решением Ленинского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.