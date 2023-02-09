Больница в Тамбовской области не компенсировала медработнику платные курсы

Прокуратура провела проверку по обращению работницы Сосновской ЦРБ. Выяснилось, что с октября по ноябрь прошлого года женщина прошла платные курсы повышения квалификации, за которые заплатила 16 000 рублей.

Вместе с тем, по закону эти расходы работодатель должен был компенсировать, но не сделал этого. Прокуратура внесла в адрес главного врача представление об устранении нарушений действующего законодательства.

- По результатам его рассмотрения денежные средства заявительнице учреждением выплачены в полном объёме, - сообщает прокуратура Тамбовской области.