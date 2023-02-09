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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:44

В Мичуринске на проезжей части автомобилистам мешали два столба

Прокуратура через суд добивается устранения препятствий
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура города Мичуринска выявила нарушения, которые допустила администрация города, при осуществлении дорожной деятельности. Установлено, что в районе дома № 93 по улице Интернациональной города Мичуринска, на проезжей части автомобильной дороги, размещены 2 столба электропередачи, что создает угрозу безопасности для участников дорожного движения и нарушает требования ГОСТ.

Чтобы добиться устраения нарушений, прокурор города направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации города незаконным и обязании ее привести дорожное полотно в надлежащие состояние.

- Решением Мичуринского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решение не вступило в законную силу.