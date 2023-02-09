В Мичуринске на проезжей части автомобилистам мешали два столба

Прокуратура города Мичуринска выявила нарушения, которые допустила администрация города, при осуществлении дорожной деятельности. Установлено, что в районе дома № 93 по улице Интернациональной города Мичуринска, на проезжей части автомобильной дороги, размещены 2 столба электропередачи, что создает угрозу безопасности для участников дорожного движения и нарушает требования ГОСТ.

Чтобы добиться устраения нарушений, прокурор города направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия администрации города незаконным и обязании ее привести дорожное полотно в надлежащие состояние.

- Решением Мичуринского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решение не вступило в законную силу.