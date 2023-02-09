Подвалы нескольких домов на Астраханской в Тамбове остаются загрязненными канализационными стоками

В Тамбове специальная комиссия проверила подвалы домов на Астраханской после подтоплений. Ситуация возникла из-за серьезной аварии на коллекторе. Обследование прошло в 10 многоэтажках. В некоторых к состоянию подвалов у жителей вопросов нет.

Однако в нескольких домах после замены поврежденного участка коллектора не провели очистку подвалов. Сточные воды ушли, но нечистоты остались. А вместе с ними – и запах.

Как сообщили в администрации Тамбова, городское руководство дало «РКС-Тамбов» 10 дней на очистку подвалов. После этого будет проведена повторная проверка.