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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 13:19

Житель Моршанска случайно получил доступ к чужому счету и перевел себе 74 тысячи рублей

Вместе с новым номером к молодому человеку перешел мобильный банк прежнего владельца
Марина МАКОВЛЕВА

В МОМВД «Уваровский» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 47-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный похитил у нее 74 000 рублей с банковской карты.

Как выяснилось, женщина купила новую сим-карту в телефон, а старой перестала пользоваться. Через некоторое время мобильный оператор передал ее номер новому клиенту. При этом к старому номеру по-прежнему был привязан мобильный банк женщины.

Неизвестный, купивший сим-карту, получил доступ к чужому кошельку. Как только злоумышленник понял, что может распоряжаться деньгами на чужом счету, он сразу перевел себе 74 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли владельца счета-получателя. Им оказался 25-летний житель Моршанска. Он признался полицейским, что большую часть похищенной суммы потратил на одежду и личные нужды.

- Теперь злоумышленнику придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.