Владельцу участка в Токаревском районе, на котором обнаружена свалка, может грозить уголовное преследование

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обследовало земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Токаревского района.

При этом была обнаружена свалка твердых бытовых отходов на площади 1,8 га земельного участка сельскохозяйственного назначения. Для дальнейшего использования участка по назначению необходимо провести его рекультивацию.

Ранее на этой территории уже фиксировалось захламление мусором площадью 0,5036 га, владельцу было объявлено предостережение. Территория, на которой располагается несанкционированная свалка увеличилась на 30 %, а это уже подпадает под головную статью о порче земли.

- Материал выездного обследования направлен в органы прокуратуры Тамбовской области, с целью рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования по установленному факту, - сообщают в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.