Тамбовчанин может остаться без машины из-за долгов по кредитам

Машина должника может пойти с молотка

В Октябрьском отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области находится исполнительное производство в отношении 51-летнего мужчины. Тамбовчанин оформил 6 кредитов в разных банках на общую сумму почти в 340 тысяч рублей, а платить по ним не торопился.

Судебный пристав направил взыскание на счета должника, но денег на них не оказалось. Установив, что мужчине принадлежит автомобиль, сотрудник ведомства наложил на него арест и эвакуировал машину на спецстоянку.

- Если владелец автомобиля полностью оплатит задолженность до момента передачи автотранспортного средства на торги, то он сможет вернуть свое движимое имущество. В противном случае, вырученные за счет его реализации денежные средства будут перечислены взыскателям в счет оплаты долга, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области