В Тамбове провели рейд по несанкционированной торговле

Сотрудники городской администрации и представители отдела полиции № 1 УМВД России провели на улице Базарной рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли. В результате выявили несколько нарушений. С торговцами провели профилактические беседы и составили на них протоколы об административных правонарушениях по ст. 29.6 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 года № 155-3 «Продажа товаров и оказание услуг в неустановленных местах.

- Обо всех нарушениях, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, необходимо сообщать в администрацию города, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.