В Тамбове произошла авария с участием трех автомобилей

Грузовик въехал в световую опору и потерял управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла 8 февраля в 13 часов 20 минут в районе дома №115 по улице Базарная города Тамбова. 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Газ-2818» двигался по улице Базарной и, не справившись с управлением, наехал на световую опору. После этого неконтролируемый грузовик врезался в «Ниссан QASHQAI», припаркованный справа от проезжей части. «Ниссан QASHQAI» в свою очередь наехал на припаркованным впереди автомобиль «GEELY MK».

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля «Газ-2818», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.