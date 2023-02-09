В Тамбовской области поймали больше 100 нарушителя правил перевозки детей

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по контролю за использованием детских удерживающих устройств и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

Рейды прошли утром возле образовательных организаций. Полицейские проверяли подъезжающих к школам и детским садам водителей. Только за 1,5 часа несения службы на территории Тамбова и Тамбовского района 22 экипажа пресекли 52 таких нарушения. А всего по области их выявили больше 100.

- Госавтоинспекция Тамбовской области напоминает, что за перевозку детей без автокресла и ремней безопасности предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушений, в которой прописано, что в случае нарушения, на водителя налагается административный штраф в размере 3 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.