Несовершеннолетним тамбовчанам продают спиртное

Два факт продажи спиртного несовершеннолетним выявили полицейские на территории Тамбовской области. 8 февраля в магазине на улице Революционной поселка Мордово 44-летняя продавец реализовала алкоголь не достигшему 18 лет юноше.

Аналогичное нарушение правил торговли выявили в магазине города Рассказово. Здесь к ответственности привлекут 49-летнюю сотрудницу торговой точки.

- Продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Для тех, кто неоднократно продавал алкоголь несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность. За это грозит штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.