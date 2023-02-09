Тамбовчанина, которого трижды ловили пьяным за рулем, на год отправили в колонию-поселение

В Ржаксинском районном суде вынесли приговор жителю Ржаксинского района, который управлял автомобилем, будучи пьяным. При назначении наказания суд принял во внимание то обстоятельство, что водитель ранее был дважды судим за такое же нарушение, но никаких выводов для себя не сделал.

- Фигуранта приговорили к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.