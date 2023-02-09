В Мичуринске сточные воды затапливают жилой дом

К уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратилась жительница Мичуринска, которая пожаловалась на подтопление канализационными стоками многоквартирного жилого дома №2 по ул. Турбинная.

Как сообщила заявительница, из-за разрушения еще в 2019 году канализационной ямы, расположенной за стеной этого дома, сточные воды текут под здание, подмывая фундамент, происходит разрушение дома и создаются антисанитарные условия. Неоднократные обращения жителей по решению указанного вопроса в различные органы и инстанции остались без результатов и принятия каких-либо мер.

Уполномоченный направил обращение в региональные департамент государственного жилищного, строительного и технического надзора, управление Роспотребнадзора и сделал запросы в местную администрацию.

Во время осмотра прилегающей к дому территории и канализационного коллектора специалист Роспотребнадзора установил, что двухэтажное кирпичное жилое здание, расположенное на границе промышленной площадки предприятия по ремонту локомотивов железнодорожного транспорта (АО «МЛРЗ «Милорем»), не оборудовано системой водоотведения, отсутствует присоединение внутренних канализационных труб к водонепроницаемой выгребной яме или к канализационному коллектору с насосной станцией, что не соответствует санитарным нормам. Фактически все жидкие бытовые отходы самотеком вытекают на поверхность прилегающей к дому территории.

- В связи с выявленными нарушениями управление Роспотребнадзора по Тамбовской области объявило предостережения администрации Мичуринска и АО «МЛРЗ «Милорем» о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства, - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. - Также решается вопрос о подготовке искового заявления в суд в целях устранения нарушений обязательных требований санитарного законодательства и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей жилого дома №2 по ул.Турбинная г.Мичуринска.