Тамбовчанин получил почти 8 лет колонии за убийство и кражу гантелей

В суде вынесли приговор 30-летнему тамбовчанину, которого признали виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

На следствии и в суде установили, что 9 января прошлого года мужчина пришел к отцу, который проживал в комнате общежития, и застал его за распитием спиртных напитков с соседом на общей кухне. Разозлившись, он стал обвинять соседа в склонении его отца к употреблению алкоголя. Затем словесный конфликт перерос в драку, во время которой фигурант нанес 33-летнему мужчине несколько ножевых ранений, от которых тот сразу скончался. После этого убийца похитил две гантели, диски к ним и покинул место происшествия.

- Мужчину приговорили к 7 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.