Житель Моршанска, осужденный за уклонение от налогов, лишился квартиры в Москве

Моршанский районный суд признал законными и обоснованными требования прокуратуры Тамбовской области взыскать жилое помещение в Москве, приобретенное местным жителем, осужденным за уклонение от уплаты налогов.

Как было установлено, мужчина оформил дорогое имущество на посторонних, чтобы скрыть его наличие. Новые «владельцы», по мнению прокуратуры, не располагали значительными денежными средства для его покупки на тот момент.

- Поскольку источником для приобретения недвижимости были деньги, добытые преступным путем вследствие уклонения от уплаты налогов, а причиненный осужденным ущерб до настоящего времени не возмещен, суд согласился с иском прокурора и обратил взыскание на имущество в пользу бюджета Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.