Мэрию Тамбова через суд обязали занизить тротуары на нескольких перекрестках и улицах города

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой обнаружились нарушения СНиПа по благоустройству территорий. Выяснилось, что на перекрестках ул. Веселой и ул. Воскресной г. Тамбова, ул. Веселой и ул. Проезжей, ул. Веселой и ул. Лазурной в местах пересечения тротуаров с дорогой не было плавного примыкания. Проезд детских и инвалидных колясок, санок, маломобильных групп населения, а также въезд машин по им был затруднен.

Чтобы исправить нарушение, прокуратура в интересах неопределенного круга лиц обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации города.

В суде удовлетворили требования прокуратуры, признав бездействие администрации Тамбова незаконным, и обязали мэрию привести тротуары в нормативное состояние. Это решение город обжаловал.

- В ходе рассмотрения административного дела, суд апелляционной инстанции, основываясь на фактических обстоятельствах дела, нормах материального и процессуального права, согласился с выводами районного суда, оставив его без изменения, - сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тамбовской области.