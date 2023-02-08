В Тамбове ведут ямочный ремонт аварийно-опасных участков дорог

Сегодня работы велись на 4-х улицах города

В Тамбове проводится ямочный ремонт, чтобы поддержать состояние асфальта до основных ремонтных работ.

8 февраля аварийно-опасные разрушения устраняли на улице Гиляровского, от дома №40 до улицы Свободной, на улице Нагорной, от улицы Киквидзе до улицы Николая Островского, на улице Ново-Липецкой в районе дома №71 и на улице Добролюбова.

- Помимо этого, сотрудники Дирекции городского хозяйства выполняют ручную очистку остановочных пунктов и пешеходных переходов, вывозят снег с основных магистралей и второстепенных улиц, обрабатывают тротуары и проезжие части, ремонтируют дорожные знаки и ограждения. Всего сегодня к работе привлечено 137 человек и 74 единицы техники, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова