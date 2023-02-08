Суд взыскал выручку от незаконной продажи земель в Тамбовском районе в пользу РФ

По результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Тамбовского района установила, что бывшая глава одного из муниципальных образований незаконно оформляла земельные участки на третьих лиц, чтобы впоследствии их продать.

Суд признал чиновницу виновной в превышении должностных полномочий. Чтобы возместить причиненный муниципальному образованию ущерб прокуратура района через суд потребовала признать совершенные ею заведомо противоправные сделки ничтожными. А полученные по ним средства взыскать в пользу Российской Федерации.

- Иск прокурора удовлетворен судом в полном объеме, - отмечают в прокуратуре Тамбовского района.