В Токаревском районе двое местных жителей попались на незаконной рубке деревьев

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выявили незаконную порубку деревьев рядом с Токаревкой. Удалось установить, что двое жителей села Антюфеевка 72-х и 62-лет срубили 12 кленов, а через несколько дней – еще 6 кленов и 4 ветлы.

Мужчины действовали топором и бензопилой, а распиленные стволы увозили домой на санях, запряженных лошадью. Злоумышленников наши и задержали, они рассказали, что древесина нужна была им самим.

- После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.