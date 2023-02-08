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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 10:06

В Токаревском районе двое местных жителей попались на незаконной рубке деревьев

Мужчины срубили и увезли на санях 18 кленов и 4 ветлы
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции выявили незаконную порубку деревьев рядом с Токаревкой. Удалось установить, что двое жителей села Антюфеевка 72-х и 62-лет срубили 12 кленов, а через несколько дней – еще 6 кленов и 4 ветлы.

Мужчины действовали топором и бензопилой, а распиленные стволы увозили домой на санях, запряженных лошадью. Злоумышленников наши и задержали, они рассказали, что древесина нужна была им самим.

- После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.