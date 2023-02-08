После аварий на коллекторах в Тамбове проведут приемку подвалов, которые затопило сточными водами

В Тамбове после ликвидации аварий на коллекторах и устранения их последствий, проведут приемку подвальных помещений в жилых домах на улице Астраханской. На сегодняшний день поврежденный участок сетей канализации заменили, ведутся работы по устранению последствий аварии. Приёмку ранее затопленных помещений проведут с привлечением общественников – в документах о том, что жители не имеют претензий к качеству выполненных работ должны будут стоять подписи председателя совета микрорайона и председателя совета обследуемого дома.

До сих пор продолжаются работы на коллекторе в районе Моршанского шоссе. Проблема здесь возникла во время реконструкции, которую в рамках инвестиционной программы проводит компания «РКС Тамбов». У администрации города есть серьезные замечания к организации производственного процесса, взаимодействию заказчика и подрядчика, оперативности принимаемых мер.

- Этому будем дана отдельная оценка. Однако сейчас важнее локализовать проблему, предотвратить риски подтопления подвалов и обеспечить прохождение сточных вод по новому участку канализационного коллектора, - считают в администрации Тамбова.