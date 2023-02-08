На четырех маршрутах Мичуринска сменили перевозчиков

В наукограде для улучшения транспортной логистики и повышения качества предоставления транспортных услуг населению на 4 муниципальных маршрутах произошла смена перевозчиков. Изменения коснулись маршрутов № 5, №11, №14 и № 15.

По данным управления пассажирскими перевозками администрации города, новые поставщики закупают дополнительные новые автобусы, часть из них уже вышла на маршруты.

Так, на маршруте № 15 вместо работавших ранее 4-6 автобусов, уже сегодня перевозку пассажиров осуществляют 11-12 единиц подвижного состава. Составлено оптимальное расписание с учетом распределения пассажиропотока по часам и в соответствии с потребностями населения. Например, расписание маршрута № 11 учитывает время для подвоза учащихся к школе № 5 утром и позволит учащимся своевременно попасть домой после окончания занятий.

- Смена перевозчиков на самых востребованных маршрутах призвана наладить работу в сфере общественного транспорта, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.