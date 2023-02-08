Тамбовчанин едва не лишился земли за долги

В отделении судебных приставов по Уваровскому и Мучкапскому районам УФССП России по Тамбовской области возбуждено исполнительное производство в отношении 73-летнего мужчины. По решению суда он обязан возместить своему соседу моральный вред за нанесенные побои в размере 500 тысяч рублей, а также заплатить издержки на сумму 139 тысяч рублей. Однако должник уклонялся от оплаты задолженности.

Как рассказали в ведомстве, судебный пристав выяснил, что мужчине принадлежит земельный пай сельскохозяйственного назначения и обратился в суд, чтобы наложить взыскание на этот участок. Мужчина понял, что может лишиться земли и в полном объеме погасил имеющуюся задолженность