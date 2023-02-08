В Тамбове проверили состояние пожарных гидрантов

Специалисты водоканала вместе с представителями ГУ МЧС и городского комитета по имуществу провели плановую проверку пожарных гидрантов, находящихся на обслуживании «РКС-Тамбов». Всего их – 1093. Такое обследование проходит дважды в год – весной и осенью, чтобы поддерживать наружные источники пожаротушения в исправном состоянии и постоянной готовности. Они должны быть, во-первых, в свободном доступе для пожарной техники, во-вторых, иметь требуемое давление воды.

Кроме того, во время проверки оценивается не только техническая исправность оборудования, но и его общее состояние: гидранты не должны быть заставлены транспортом, заасфальтированы, засыпаны мусором, грунтом, на них не должно быть блоков или плит.

- За время проведения проверки были исключены дублирующие друг друга гидранты – это когда по двум адресам числился один и тот же гидрант. Мы этот факт устранили. Далее проверили работоспособность гидрантов. В настоящее время разрабатывается план-график устранения недостатков, - рассказали в пресс-службе РКС-Тамбов.

Также при обследовании выявили водопроводные колодцы, которые требуют ремонта или смещения плит перекрытия для обеспечения доступа к пожарным гидрантам. Большую их часть уже привели в надлежащее состояние.